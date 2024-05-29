شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 0.7% إلى 2345 دولارا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، بنسبة 0.7% لتصل إلى 2345 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات المهمة حول الاقتصاد الأمريكي خلال يومي الخميس والجمعة، وذلك للحصول على معلومات أكثر حول مستقبل السياسة النقدية.

كما يترقب المستثمرون غداً صدور القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن الربع الأول، ومن المتوقع ارتفاعه بنسبة 1.4% على أساس سنوي بدلاً من 1.6% في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك قبل يوم من صدور بيانات المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- والمتوقع ارتفاعه 0.3% في أبريل تماشياً مع قراءة الشهر السابق.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الثلاثاء، بنسبة 0.3%، لتصل إلى 2357 دولارا للأوقية، بعد أن انخفضت في التعاملات الصباحية.

والمعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.