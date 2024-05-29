شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 11696 نقطة، وبتداولات بلغت 6.195 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 246.484 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.347 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 128 شركة ارتفعت أسهم 128 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 89، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الأهلي، وميدغلف للتأمين، وأنعام القابضة، والكيميائية، ورعاية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، زجاج، والبابطين، والدوائية، والأصيل، وتشب، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 26302 نقطة، وبتداولات بلغت 32.135 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.677 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.896 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 37، من بين 88 شركة مدرجة في السوق الموازية.