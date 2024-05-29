شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يوقع اتفاقية شراء أسهم «سوليدرتي» في «الجزيرة تكافل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع بنك الجزيرة اتفاقية شراء أسهم مجموعة سوليدرتي القابضة (شركة مساهمة مقفلة بحرينية) في شركة الجزيرة تكافل تعاوني البالغ نسبتها 7.05% من رأس مال الشركة.

وقال البنك في بيان على تداول: إن التوقيع جاء بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" على طلب الشراء.

ويسعى البنك من خلال هذه العملية إلى تأكيد التزامه بدعم القطاع المالي وتوسيع نطاق تواجده من خلال تنويع استثماراته، كما يعكس تطلعات البنك الإيجابية لنمو قطاع التأمين المستقبلي.

