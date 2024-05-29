شكرا لقرائتكم خبر عن «جزيرة تكافل» تستلم إشعارا من اثنين لكبار المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني استلامها إشعارا (بواسطة البريد الإلكتروني) من كل من بنك الجزيرة ومجموعة سوليديرتي القابضة (شركة مساهمة مقفلة بحرينية).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بعد توقيع اتفاقية لشراء أسهم خارج السوق بحيث يشتري بنك الجزيرة كامل أسهم شركة مجموعة سوليديرتي القابضة (شركة مساهمة مقفلة بحرينية) عدد 4,653,109 سهم بما نسبته 7.05% من رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني وذلك من خلال صفقة خاصة.

وأضافت أن بعد إتمام الصفقة، ستصبح حصة بنك الجزيرة بعد إتمام الصفقة عدد 19,376,986 سهم وبنسبة 29.36% من أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وأوضحت أن مجموعة سوليدرتي القابضة، لن تصبح مالكة لأي حصة أو أسهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني وذلك بحسب الاتفاقية المبرمة فيما بينهم، وبحسب عدم ممانعة هيئة التأمين على الصفقة الخاصة.