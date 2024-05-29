الاقتصاد

«عزم»: ترسية مشروع مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع تشغيل وتطوير وصيانة الأنظمة الداخلية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 5 مايو الحالي، فيما تتجاوز قيمة المشروع 5 % من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م
ونوهت باستلام إشعار الترسية اليوم الأربعاء.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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