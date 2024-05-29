شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم»: ترسية مشروع مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع تشغيل وتطوير وصيانة الأنظمة الداخلية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 5 مايو الحالي، فيما تتجاوز قيمة المشروع 5 % من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م
ونوهت باستلام إشعار الترسية اليوم الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الترسية 5 مايو الحالي، فيما تتجاوز قيمة المشروع 5 % من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023م
ونوهت باستلام إشعار الترسية اليوم الأربعاء.