شكرا لقرائتكم خبر عن 5.34 مليار ريال.. قروض سكنية من البنوك إلى الأفراد في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الفلل تستحوذ على 69%

عقود التمويل

الدمام - شريف احمد - ارتفع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في شهر أبريل الماضي، بنسبة 28.8% على أساس سنوي، مسجلا 5.341 مليار ريال، مقابل 4.146 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف انخفض بنسبة 30% على أساس شهري، مقارنة بـ 7.623 مليار ريال في شهر مارس الماضي.استحوذت الفلل على 69% من التمويل العقاري المقدم للأفراد في أبريل الماضي، مسجلة 3.681 مليار ريال، مقابل 2.781 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023، و4.912 مليار ريال في شهر مارس من العام الحالي.وأشارت إلى أن الشقق استحوذت على 26% من التمويل العقاري للأفراد في شهر أبريل الماضي، مسجلة 1.389 مليار ريال، مقارنة بـ1.050 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، و2.237 مليار ريال في شهر مارس الماضي.وأفادت بأن الأراضي استحوذت على 5% من التمويل العقاري المقدم للأفراد في شهر أبريل 2024، مسجلة 270 مليون ريال، مقارنة بـ314 مليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و474 مليون ريال في شهر مارس 2024.وبحسب النشرة فإن إجمالي عدد عقود التمويل بلغ في شهر أبريل الماضي نحو 7085 عقدا، مقارنة بـ5270 عقدا في الشهر ذاته من العام الماضي، و10320 عقدا في شهر مارس الماضي.