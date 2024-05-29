شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تتجه للإغلاق على مكاسب شهرية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية نحو تسجيل مكاسب شهرية كبيرة، بعدماسجل مؤشر ناسداك أرقامًا قياسية خلال التداول في بورصة نيويورك، وذلك في وقت ينتظر فيه المستثمرون العديد من البيانات الهامة التي قد تؤثر على الأسواق ونسب الأرباح، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأمريكية. مؤشر الانفاق الاستهلاكي ينتظر المستثمرون ما سيقوله تقرير أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل.

أظهر مؤشر أسعار المستهلك في وقت سابق من هذا الشهر بعض العلامات المشجعة وسيكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم – عامل أساسي في مساعدة الأسواق على معرفة مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تشير التوقعات إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي ستكون متوافقة مع قراءة الشهر السابق حيث يرتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري:" إن البنك المركزي يجب أن يشهد عدة أشهر من انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة ولهذا فلا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة بما في ذلك رفع أسعار الفائدة إذا لم يظهر التضخم المزيد من الانخفاض".

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أضاف كاشكاري :"لا أرى ضرورة للتعجل وخفض أسعار الفائدة وأعتقد أننا يجب أن نأخذ وقتنا ونقوم بالأمر بشكل صحيح".

انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 35 نقطة أو 0.09٪.

كما وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.05% في حين تحوم العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بالقرب من الخط الثابت. قفزة مؤشر «ناسداك» قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% إلى مستوى قياسي وأغلق فوق عتبة 17000 نقطة للمرة الأولى مدعومًا بقفزة بنسبة 7% تقريبًا في أسهم"إنفيديا".

ومع ذلك، فإن المتوسطات الرئيسية في طريقها لإغلاق الشهر بمكاسب واضحة مدعومة جزئيًا بموسم أرباح ربع سنوي أفضل من المتوقع.

وارتفع مؤشر إس آند بي بنسبة 5.4% هذا الشهر في حين تقدم مؤشر داو جونز بنسبة 2.7%. ويتفوق مؤشر ناسداك في الأداء بفارق كبير حيث ارتفع بنسبة 8.7% في مايو. مكاسب رغم خفض التوقعات وحققت المؤشرات مكاسب حتى مع قيام التجار بتخفيض توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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في الواقع، تشير بيانات تداول العقود الآجلة على الأموال الفيدرالية إلى احتمال بنسبة 54٪ تقريبًا أن تظل أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر.

وقال توم لي رئيس قسم الأبحاث في"فاندستارت جلوبال آدفيسور" :" تقلص عدد التخفيضات المتوقعة هذا العام في ظل مرونة اقتصادية ظاهرة". واعتبر توم لي:" يعد التضخم بنسبة 3% أو حتى 2.7% أمر جيد لأرباح الشركات وأعتقد أن توقعات الأرباح في الواقع أفضل بكثير مما توقعه معظم المحللين وهو ما يقول باتجاه صعودي للأسهم". أبرز الأسهم الأمريكية رفعت "ويدبوش" توقعاتها لأسهم "آبل" إلى أعلى مستوى في وول ستريت بنسبة 50٪ تقريبًا.

على النقيض من ذلك، انخفضت أسهم "أمريكان آيرلاينز" أكثر من 6٪ بعد خفض توقعات المبيعات للربع الثاني.

كما وانخفضت "جيت بلو" وخطوط "ساوث ويست الجوية" حوالي 3٪ لكل منهما.