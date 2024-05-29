شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت شركة أكوا باور من بيع كسور الأسهم وإيداع المبالغ العائدة عن عملية البيع في حسابات المساهمين المستحقين والناتجة عن زيادة رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ذلك جاء بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في 29/04/2024م.

وأضافت أن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1445-10-28 الموافق 2024-05-07، مشيرة إلى أن عدد الاسهم المباعة 6232 سهما، فيما يبلغ المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 2,474,569.52 مليون ريال.

وبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 397.76582، فيما سيكون تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 1445-11-21 الموافق 2024-05-29.

واتفقت الشركة مع البنك الأهلي السعودي لإيداع أرباح مساهمي الشركة مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها أسهم شركة أكوا باور في أي من البنوك المحلية.

ويمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أي فرع من فروع البنك الأهلي السعودي لاستلام أرباحه.