شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة عالميا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة اقتصادية أن صندوق الاستثمارات العامة يحتل المرتبة الأولى عالميا بين شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، باعتباره صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار.
وقالت الدراسة: إن العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة تفوقت من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها "الوعي بالعلامة التجارية" والذي يقيس مدى معرفة الجمهور بالعلامة، و"الهدف" والذي يقيس المعرفة بأسس الاستثمار ومداه الزمني مع أخذ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالاعتبار، إلى جانب "الالتزام بالنمو الإيجابي" والبعيد المدى.
وبحسب الدراسة فإن صندوق الاستثمارات العامة حلّ كذلك في المركز الثاني بين الصناديق السيادية في معيار "قوة العلامة التجارية"، حاصلاً على 62.1 نقطة مع تصنيف A+ .
ووفقا للدراسة، يساعد تقييم العلامة التجارية الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل مساهمتها في القيمة الإجمالية للشركة، ما يسهم في دعم عملية صنع القرار حول استراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معيارا للأداء المستقبلي.
وأعرب من شملتهم الدراسة عن نظرة إيجابية لصندوق الاستثمارات العامة في قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية، وامتلاكه استراتيجية استثمارية مبتكرة.
ويمثل تصنيف قوة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة تأكيد وشهادة على جودة منظومة أعماله ومعاييره وتوجهاته.
وأظهر الاستطلاع تمتع العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة بجاذبية وقوة عالية لدى فئة الشباب.
وتشمل الدراسة قياس الوعي، والمعرفة، والتأييد، وأراء الأفراد، ومستوى الأداء، والكفاءة والأهداف الجاري العمل لتحقيقها.
وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة مستثمر نشط ومحرك رئيس للتحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ومنذ العام 2017 أطلق الصندوق 94 شركة جديدة، وساهم بتوفير أكثر من 644 الف فرصة عمل على المستوى المحلي.
وكانت شركة "براند فاينانس" قد أطلقت دراسة سنوية مستقلة تقوم على استطلاع للرأي حول العلامات التجارية لشركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية عالمياً.
وتناولت الأبحاث الأولية للدراسة أكثر من 4400 جهة بما في ذلك شركات الأعمال المباشرة (B2B)، ووسائل إعلام، وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالميا، فيما شملت إجراء مقابلات نوعية مع تنفيذين في القطاع.
وشملت المنهجية المتبعة في الدراسة: تصورات وانطباعات أصحاب العلاقة في القطاع، ومؤشر قوة العلامة التجارية، وقيمة استخدام حقوق ملكية العلامة التجارية، وتوقعات الإيرادات، وقيمة العلامة التجارية.
وحل مديرو الأصول الأمريكيون في المراتب الثلاث الأولى لأقوى العلامات التجارية لإدارة الأصول وأكثرها قيمة مع بلاك روك وجي بي مورغان لإدارة الأصول وفانجارد.
وأوضحت أن النمو القوي في إيرادات بلاك روك، إلى جانب عنصر الابتكار ونهجها المستقبلي في مجال التكنولوجيا والاستدامة، بين العوامل التي أدت إلى تعزيز قيمة علامتها التجارية.
وقالت الدراسة: إن العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة تفوقت من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها "الوعي بالعلامة التجارية" والذي يقيس مدى معرفة الجمهور بالعلامة، و"الهدف" والذي يقيس المعرفة بأسس الاستثمار ومداه الزمني مع أخذ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالاعتبار، إلى جانب "الالتزام بالنمو الإيجابي" والبعيد المدى.
المرتبة السادسة في الأصولاحتلت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة المرتبة السادسة عالمياً، من حيث نسبة الأصول التي يديرها إلى قيمة علامته التجارية – ما يتجاوز المتوسط العالمي بمقدار كبير.
وبحسب الدراسة فإن صندوق الاستثمارات العامة حلّ كذلك في المركز الثاني بين الصناديق السيادية في معيار "قوة العلامة التجارية"، حاصلاً على 62.1 نقطة مع تصنيف A+ .
ووفقا للدراسة، يساعد تقييم العلامة التجارية الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل مساهمتها في القيمة الإجمالية للشركة، ما يسهم في دعم عملية صنع القرار حول استراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معيارا للأداء المستقبلي.
قوة العلامة التجاريةوأفادت بأن قوة العلامة التجارية تقيس فعالية أداء العلامة التجارية وتأثيرها على أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.
وأعرب من شملتهم الدراسة عن نظرة إيجابية لصندوق الاستثمارات العامة في قدرته على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية، وامتلاكه استراتيجية استثمارية مبتكرة.
الصندوق محفز لتعزيز النمووأكد المشاركون في الدراسة أن صندوق الاستثمارات العامة جدير بالثقة ويعمل كمحفز لتعزيز النمو والتطور.
ويمثل تصنيف قوة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة تأكيد وشهادة على جودة منظومة أعماله ومعاييره وتوجهاته.
وأظهر الاستطلاع تمتع العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة بجاذبية وقوة عالية لدى فئة الشباب.
وتشمل الدراسة قياس الوعي، والمعرفة، والتأييد، وأراء الأفراد، ومستوى الأداء، والكفاءة والأهداف الجاري العمل لتحقيقها.
الصندوق مستثمر عالميوذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة مستثمر عالمي تصل قيمة أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 930 مليار دولار ويعمل على صناعة وتطوير قطاعات الأعمال والفرص الجديدة التي من شأنها المساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة مستثمر نشط ومحرك رئيس للتحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ومنذ العام 2017 أطلق الصندوق 94 شركة جديدة، وساهم بتوفير أكثر من 644 الف فرصة عمل على المستوى المحلي.
وكانت شركة "براند فاينانس" قد أطلقت دراسة سنوية مستقلة تقوم على استطلاع للرأي حول العلامات التجارية لشركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية عالمياً.
اتجاهات ومنهجية الدراسةوتتناول الدراسة لمحة عن الاتجاهات الرئيسية لقطاع إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، وتسلط الضوء على كيفية تأثير القيمة الاقتصادية الإضافية التي تقدمها الجهة على قيمة علامتها التجارية.
وتناولت الأبحاث الأولية للدراسة أكثر من 4400 جهة بما في ذلك شركات الأعمال المباشرة (B2B)، ووسائل إعلام، وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالميا، فيما شملت إجراء مقابلات نوعية مع تنفيذين في القطاع.
وشملت المنهجية المتبعة في الدراسة: تصورات وانطباعات أصحاب العلاقة في القطاع، ومؤشر قوة العلامة التجارية، وقيمة استخدام حقوق ملكية العلامة التجارية، وتوقعات الإيرادات، وقيمة العلامة التجارية.
وحل مديرو الأصول الأمريكيون في المراتب الثلاث الأولى لأقوى العلامات التجارية لإدارة الأصول وأكثرها قيمة مع بلاك روك وجي بي مورغان لإدارة الأصول وفانجارد.
وأوضحت أن النمو القوي في إيرادات بلاك روك، إلى جانب عنصر الابتكار ونهجها المستقبلي في مجال التكنولوجيا والاستدامة، بين العوامل التي أدت إلى تعزيز قيمة علامتها التجارية.