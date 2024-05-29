شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركات برايم وجولدن بيراميدز وجينيال تورز 25 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم شركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن بيراميدز بلازا، وجينيال تورز 25 ألف جنيه لكل منهما، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركتين.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

فيما قررت لجنة القيد بالبورصة، تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري من 730.1 مليون جنيه إلى 725.2 مليون جنيه بتخفيض قدره 4.8 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 4.8 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها جنيه للسهم.

كما قررت لجنة القيد، تخفيض رأس المال المصدر لشركة مصر بنى سويف للأسمنت من 679.3 مليون جنيه إلى 611.4 مليون جنيه بتخفيض قدره 67.9 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 6.8 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتوقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.