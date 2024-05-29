شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا" تبحث دور الذكاء الاصطناعى لتطوير البرمجيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، "ايتيدا" عن إطلاق الدورة التدريبية "الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات" في الفترة من 6 إلى 8 يونيو عبر الإنترنت.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، وشرح أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتشفير وتصحيح الأخطاء والاختبار، وتمكين المتدربين من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بسلاسة في العمل وإكسابهم رؤية عملية للمشهد المتسارع للبرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.



ويبشر الذكاء الاصطناعي، وبخاصة الأساليب التي تعتمد على البيانات مثل التعلم الآلي، بتغير جذري في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، فهو يساعد الإنسان على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

يعد الذكاء الاصطناعي حاليًا إحدى أهم الأولويات لجداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطني والدولي.

وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والنمو الاقتصادي.