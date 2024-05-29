شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عليا من القابضة للكهرباء للتفتيش على "جنوب القاهرة" بسبب تجاوز الفقد 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ، لجنة عليا للتفتيش المالى و التجارى بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نتيجة تخطى نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق الشركة الـ40% و وصلت ببعض المناطق التابعة لها إلى 60% بسبب سرقات التيار الكهربائي.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن لجنة عليا من الشركة القابضة لكهرباء مصر توجهت ظهر اليوم لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للتفتيش المالى و التجارى بالشركة بشكل مفاجئ ، كاشفا أن هناك حالة طوارئ حاليا تدور بالشركة نتيجة التفتيش بشتى الإدارات المالية و التجارية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعدت جدول للمرور على شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية و التفتيش المالي عليهم، كاشفا أن هناك ارتفاع غير مسبوق فى نسب الفقد ببعض شركات التوزيع و على رأسها شركة جنوب القاهرة برئاسة المهندس مدحت فودة.

وتابع المصدر، أن من بين أسباب ارتفاع نسب الفقد بالشبكة هو عدم اتباع معايير الدقة فى تركيب العدادات سواء الكودية أو القانونية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انضباط فى عمليات التركيبات والإحلال والتجديد من خلال التفتيش الدورى لضمان عدم التلاعب فى العداد والتأكد ممن تركيبه لضمان تحصيل مستحقات الدولة.

وقال المصدر إن هناك تعليمات لجميع شركات التوزيع بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم والتأكد من تركيبها بواسطة موظف الكهرباء، موضحا أن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التى تتكبدها الدولة بسبب السرقات.