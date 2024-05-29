شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة شرق البحر الأبيض للغاز بقيمة 2.1 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن صفقة على شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 25 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار دولار، وصفقة على شركة إرادة للتنمية والاستصلاح الأراضي بحجم تداول 405 آلاف سهم بقيمة 50.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة بودكو استراليا للتصنيع الزراعي بحجم تداول 460 ألف سهم بقيمة 22.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 28.7 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار دولار عبر تنفيذ 83 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.829 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 734.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 13.69%، واستحوذت المؤسسات على 37.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 748.9 مليون جنيه، 146.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 109.9 مليون جنيه، 68.4 ألف جنيه، 811.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 27089 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 33153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 11692 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 5965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 8624 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6927 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1637 نقطة.