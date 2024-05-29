أول توجيه من رئيس الوزراء بشأن التحول للدعم النقدي بدل العيني.. ووزير التموين: لن يكون ثابتا

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الأساسية التى تمس المواطن.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نوجه الدعوة للحوار الوطنى والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العيني".

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم الموافقة، اليوم الأربعاء، على رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو القادم.

وقال إن مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، موضحا أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع والدولة تبيعه بـ5 قروش.

من جانبه، قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنوياً، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدى المشروط لن يكون ثابت