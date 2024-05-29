شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. هبوط الذهب فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات جديدة في سوق الذهب بمصر، اضافة إلى أداء البورصة المصرية وأداء المجموعة الاقتصادية.

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة شرق البحر الأبيض للغاز بقيمة 2.1 مليار دولار

لجنة عليا من القابضة للكهرباء للتفتيش على "جنوب القاهرة" بسبب تجاوز الفقد 40%

وزيرة التخطيط: زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% عام 2035

البورصة تغرم شركات برايم وجولدن بيراميدز وجينيال تورز 25 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد