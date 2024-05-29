شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. هبوط الذهب فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات جديدة في سوق الذهب بمصر، اضافة إلى أداء البورصة المصرية وأداء المجموعة الاقتصادية.
البورصة: تنفيذ صفقة على شركة شرق البحر الأبيض للغاز بقيمة 2.1 مليار دولار
لجنة عليا من القابضة للكهرباء للتفتيش على "جنوب القاهرة" بسبب تجاوز الفقد 40%
وزيرة التخطيط: زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% عام 2035
البورصة تغرم شركات برايم وجولدن بيراميدز وجينيال تورز 25 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
70 % من السيارات الكهربائية بمصر صينية ولا توجد نية لزيادة تعريفة الشحن قريبا
سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء فى مصر يسجل 3130 جنيها لعيار 21
رانيا المشاط تعقد لقاءات مكثفة مع رئيس بنك التنمية الأفريقي وممثلي الحكومات
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