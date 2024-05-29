شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء لا تتركها فى السيارة صيفا لخطورتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم البعض بترك بعض الأشياء داخل السيارة ولا يعلم أن بعضها قد ينفجر من شدة الحرارة في فصل الصيف، ومن أبرزهذه الأشياء التى قد ينساها الكثير من مالكي السيارات الأدوية والعطور والماء ومنتجات التجميل ومنها المانكيير، ومن الأشياء الأكثر خطورة الكحول، الولاعة، الباوربانك، لأن أغلب هذه الأشياء قد تنفجر بالفعل داخل السيارة وتتسبب فى خسائر فادحة لا قدرالله.

وتعد زجاجات المياه البلاستيكية من أخطرالمسلتزمات لاحتوائها على العديد من المواد الكيميائية الضارة التى يمكن أن تتسرب إلى المياه فى الحرارة العالية، ما يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ومن المتعارف عليه أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية تبلغ 27 درجة مئوية ، فستكون داخل السيارة 31 درجة مئوية بعد مرور 20 دقيقة، و47 درجة مئوية بعد مرور 40 دقيقة، و50 درجة مئوية بعد مرور 60 دقيقة .