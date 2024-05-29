شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: قدمنا 6.3 مليار جنيه دعما لتوفير 319 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت الحكومة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 319.1 ألف فرصة عمل خلال عام، بالإضافة إلى تسهيل تقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.

وأشار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في تقرير له إلى أنه فيما يخُص الخدمات غير المالية، فقد تمكن الجهاز من إطلاق 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال، و622 ندوة لرفع الوعي بريادة الأعمال، بالإضافة إلى إصدار 8.191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 295 مشروعًا، وتدريب 1.819 متدرب على التسويق الإلكتروني، والمساعدة في استخراج 3.950 بطاقة ضريبية، و567 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 338 صفقة تكامل بين المشروعات B2B.

وحول الخدمات المالية، أوضح جهاز تنمية المشروعات، أنه بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للتمويل البالغ 6.347 مليار جنيه، فقد تمّكن الجهاز من توفير 141 مليون جنيه كمِنح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال الفترة المُشار إليها.

وحول التوزيع القطاعي خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير 2024، أوضح "الجهاز" أن القطاع التجاري والخدمي استأثر بنسبة 85% من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 7%، من إجمالي التمويل المتاح، و7% أيضًا للقطاع الزراعي.

و تمت إقامة وتنظيم 34 معرضًا داخليًا بالقاهرة واستفاد منها نحو 2.514 عارض، فضلًا عن 142 معرضًا داخليًا بالمحافظات بعدد 1.574 عارض مُستفيد، و8 معارض دولية بعدد 63 عارضًا.