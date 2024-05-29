رواتب تصل إلى 4000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للمصريين في الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير فرص عمل للمصريين، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي: 3 مشرف عمال، و70 حداد مسلح.

ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة ،وسن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة، وسيتم إجراء إختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

وقالت "الوزراة " إن الراتب يبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتى لمهنة حداد مسلح، و 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة ، ومدة العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية ، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتين.

وأوضحت أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني،وبدون أي رسوم ،أو وسطاء ،وأنه لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى 6 يونيو 2024 المقبل،وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".

يُشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي : صورة من جواز سفر ساري ، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة، ودعت الوزارة الشباب الراغب في العمل في هذه المهن التسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال موقع الوزارة الرسمي ،والدخول على الرابط التالى: https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index

وأوضح البيان أن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب