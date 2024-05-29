الاقتصاد

بعائد يصل إلى 22%.. بنك مصر يطرح ودائع "فليكس"

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الشارقة - اميمة ياسر - طرح بنك مصر، ودائع "فليكس" الادخارية بمدد استحقاق متنوعة بأعلى سعر عائد يصل إلى 22% سنويًا على الوديعة أجل 6 أشهر ويصرف العائد عند الاستحقاق (بنهاية مدة الوديعة).

وتمنح وديعة فليكس ذات أجل 9 أشهر عائدا 21% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا، بحسب الموقع الرسمي لبنك مصر.

وتصدر الودائع بالجنيه للأفراد الطبيعيين فقط، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من نفس يوم الشراء، هذا ويمكن الاقتراض بضمان الودائع بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد الوديعة في أي وقت قبل نهاية مدتها وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما يمكن إصدار الودائع من أي فرع من فروع البنك النمطية التي يصل عددها إلى حوالي 850 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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