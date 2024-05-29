شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. تراجع الروبل الروسي أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

موسكو اليوم

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الدمام - شريف احمد - صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند إغلاق اليوم في بورصة موسكو إلى مستوى 89.5325 روبلاً، بزيادة قدرها 95.75 كوبيكاً، مقارنة بقيمته عند إغلاق اليوم السابق.بدوره، ارتفع سعر العملة الأوروبية مسجلاً 96.8850 روبلاً، بارتفاع قدره 44.75 كوبيكاً، كما وصل سعر صرف اليوان الصيني إلى 12.2950 روبلاً، بزيادة قدرها 10.65 كوبيكات.وأغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 9.79 نقاط، ما نسبته 0.296%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليسجل 3293.12 نقطة.وتراجع مؤشر RTS بمقدار 15.33 نقطة، أي بنسبة 1.305%، مقارنة بإغلاق التداول السابق ليبلغ 1159.42 نقطة.