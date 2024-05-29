شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2024 .

وأشار تقرير وزارة البترول إلى ارتفاع أسعار البترول في التعاملات الأسيوية اليوم الأربعاء وسط توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيحافظون على تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم الأحد الموافق 2 يونيو، وأن استهلاك الوقود يجب أن يبدأ في الارتفاع مع بداية موسم ذروة الطلب في الصيف.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 84.57دولار للبرميل.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.24دولار للبرميل .



وسجل خام أوبك 82.53دولار للبرميل .



