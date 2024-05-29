نهاية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، عند أسعاره بمنتصف التعاملات.

وكان قد الذهب انخفض في بداية التعاملات بنحو 30 جنيها، مقارنة بأسعاره أمس الثلاثاء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2087 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 25040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2345 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.69%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.