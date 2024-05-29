بعد رفع سعره.. وزير التموين يكشف موقف حصة الخبز لكل مواطن

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف حصة الخبز لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين بمعدل 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيفا فى الشهر، وأن ما سيدفعه المواطن من ثمن الرغيف المدعم ، وهو 20 قرشا يمثل 16% فقط من إجمالي تكلفة الرغيف ،مما يؤكد استمرار الدولة في دعم الخبز بـ84% من إجمالي التكلفة للخبز المدعم

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لصحيفة اليوم السابع، أن رفع سعر الرغيف الى 20 قرشا هدفه استدامة دعم الخبز في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات عناصر الإنتاج قائلا: "20 قرشا ثمن الرغيف تمثل 16% فقط من التكلفة الفعلية".