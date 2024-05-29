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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ديوان المظالم وقع اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للربط الرقمي مع منصة التنفيذ الإدارية «تنفيذ»، حيث وقع الاتفاقية من جانب الصندوق الصناعي الرئيس التنفيذي للصندوق الأمير سلطان بن خالد، فيما مثَل ديوان المظالم في التوقيع نائب الرئيس للشؤون القضائية والتنفيذية علي السلطان. وتأْتي هذه الاتفاقية تنفيذا لقرار مجلس القضاء الإداري بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية، مشتملة على العديد من البنود التي تحدد آلية الربط الرقمي بهدف تجويد إنجاز إجراءات التنفيذ وتسريع استرداد مستحقات الخزينة العامة.

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