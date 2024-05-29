شكرا لقرائتكم خبر خطوط إيتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطوط إيتا الإيطالية تبدأ تشغيل رحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وإيطاليا، بدءا من 2 يونيو، متجهة من روما إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لـ2024، بواقع 5 رحلات أسبوعيا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة في قطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

كانت هذه تفاصيل خبر خطوط إيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.