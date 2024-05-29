شركة بدائل تلبي مليون طلب على منتجاتها في عامها الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاعت شركة بدائل – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - تلبية أكثر من مليون طلب على منتجاتها المخصصة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين في عامها الأول، عن طريق موقعها الالكتروني.

وأطلقت شركة بدائل أمس حملة «معا لجو أنقى» بمناسبة مرور عام على تأسيسها، والذي يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو، تدعو الحملة الأفراد والشركات والهيئات الحكومية إلى تكاتف الجهود نحو وطن خال من التدخين.

تم تأسيس شركة بدائل بهدف الحد من انتشار التدخين من خلال توفير بدائل آمنة تماشيا مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة.

تهدف بدائل إلى مساعدة مليون شخص على الإقلاع عن التدخين بحلول 2028، وذلك من خلال أظرف نيكوتين «DZRT»، أول منتج سعودي الصنع والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

حققت بدائل خلال عامها الأول إنجازات مهمة، حيث أنشأت ووسعت قدراتها الإنتاجية، واستثمرت بشكل كبير في البحث والتطوير لرفع معايير جودة منتجاتها.

كما عملت الشركة على تنويع قنوات التوزيع الخاصة بها في المدن الرئيسية، حيث استطاعت تلبية أكثر من مليون طلب عن طريق موقعها الالكتروني. تؤكد هذه الإنجازات على التزام شركة بدائل برؤيتها واهتمامها بالابتكار والتوسع المستقبلي.

كجزء من هذه الحملة، تدعو شركة بدائل الأفراد، الشركات والهيئات الحكومية إلى الانضمام والالتزام بتحقيق مستهدفات المبادرة.

تهدف هذه الجهود الجماعية إلى تقليل التدخين ورفع مستوى رفاهية وصحة المجتمع السعودي بشكل عام.

إضافة إلى ذلك تسعى الحملة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي تتمثل في رفع الوعي بمخاطر التدخين، دعم الأشخاص الراغبين بالإقلاع، حماية الشباب، تعزيز جودة الهواء، وحماية البيئة.

كن جزءا من هذه المبادرة من خلال زيارة موقع شركة بدائل والانضمام إلينا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بدائل طولغا سيزار «يعد اليوم العالمي لمكافحة التدخين تذكيرا مهما بالحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لبناء مستقبل أفضل للمملكة.

تأكيدا على التزامنا بتحقيق رؤية 2030، تسعى شركة بدائل لتغيير عادات التدخين من خلال تقديم بدائل عالية الجودة ومنخفضة المخاطر مثل أظرف نيكوتين DZRT».

وأضاف «باحتفائنا بهذا اليوم، نطلق حملة «معا لجو أنقى» التي تعزز أهمية رؤيتنا، وندعو الجميع للانضمام إلينا من خلال التوقيع على تعهدنا لبناء وطن خال من التدخين، حيث يمثل هذا التعهد التزاما راسخا من جانبنا لزيادة الوعي بمخاطر التدخين، ودعم الراغبين في الإقلاع، وحماية الشباب من آفة التدخين، وتعزيز جودة الهواء، وحماية البيئة. معا، يمكننا بناء مستقبل مشرق وخال من التدخين للجميع».