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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التنظيم القانوني لحوكمة الشركات، عنوان ورشة نظمتها الغرفة التجارية بمنطقة حائل في مقرها. وتهدف الورشة إلى توعية أصحاب الأعمال بحوكمة الشركات، ‏وذلك بتوضيح ‏إيجابيات وسلبيات تطبيقات ‏الحوكمة.‏ وتطرقت الورشة إلى مجموعة من المحاور، منها: تعريفات الحوكمة للشركات ومبادئها ‏وإطاراتها، وما‏ أفضل ممارسة للحوكمة، إضافة إلى الأنظمة واللوائح ‏والسياسات ‏اللازمة لحوكمة الشركات.‏

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