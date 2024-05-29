شكرا لقرائتكم خبر نيو للفضاء تتعاون مع SES لتقديم خدمة اتصال أولى من نوعها على متن الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مجموعة نيو للفضاء «NSG»، أمس، تعاونها مع شركة SES لتقديم خدمة الاتصال على متن الطائرة، تعد الأولى من نوعها في سوق الطيران العالمي.

وأوضحت “NSG”، وهي شركة عالمية لخدمات الفضاء مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أنها تتعاون مع «SES» المتخصصة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لتقديم حل مبتكر تحت اسم «SES Open Orbits™» إلى سوق الطيران الدولي.

وتقدم SES Open Orbits حلا ذا بنية مفتوحة في نطاق ” ك أ»، والذي يسمح بإضافة سعات أقمار صناعية من مشغلين متعددين ومدارات مختلفة، لتوسعة التغطية وزيادة السعة عند الحاجة.

ونظرا لأن مستخدمي شركات الطيران يرغبون في اتصال ثابت عالي الجودة كجزء من تجربة سفرهم، فإن هذا الحل الجديد يوفر جودة واعتمادية عالية أينما كانت الوجهة.

وخلال هذه الشراكة، ستتمكن NSG من الوصول إلى الشبكة العالمية وتقديم حل متكامل للاتصال على متن الطائرة لشركات الطيران، خلال منصة الخدمات المُدارة Skywaves®الخاصة بها، وهي منصة تدير حركة المرور خلال نقل حركة البيانات بين الشبكات القابلة للتشغيل التبادلي باستخدام أحدث التقنيات السحابية.

إضافة إلى منصة SkyFly وهي بوابة للمستخدم النهائي، تتيح للمسافرين مجموعة من الخدمات أثناء الرحلات الجوية.

وسيمكن الحل شركات الطيران من تزويد المسافرين بخدمات اتصال سلسه وخدمات رقمية مميزة. وتعمل NSG حاليا على تقديم الدعم لبرنامج التحديث لدى إحدى شركات الطيران الكبرى، وستكون قادرة على تقديم الخدمات على نطاق أوسع بحلول بداية 2025، بعد الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.

وتمثل الشراكة العالمية بين NSG وSES أول خدمة في نطاق” ك أ» متعددة المدارات متاحة لشركات الطيران. وتضمن الاتفاقية توفير قدرات اتصال ونطاق ترددي استثنائية، مما يعزز تجربة المسافرين، ويؤكد التزام الشركتين بالابتكار التكنولوجي، وتوفير حلول اتصال عالمية.

معايير جديدة

«نسعى مع SES لتقديم حلول مبتكرة لخدمات الاتصال على متن الطائرة.

ندرك التحديات التي تواجه شركات الطيران في توفير اتصال موثوق لركابها، ونطمح خلال شراكتنا مع SES إلى تقديم معايير جديدة لسوق الطيران العالمي في خدمة الاتصال على متن الطائرة».

فيصل السلوم

العضو المنتدب في NSG

شبكة قوية

«سعداء بتوحيد جهودنا مع شركة NSG لتقديم خدمة SES Open Orbits، والتي تتيح لشركات الطيران والركاب من الوصول إلى شبكة قوية ذات أداء عال للاتصال على متن الطائرة في جميع أنحاء العالم».

إلياس زاكاك - الرئيس العالمي لقسم الطيران في شركة SES

