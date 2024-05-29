شكرا لقرائتكم خبر جامعة طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جامعة طيبة وقعت مذكرة تعاون مع غرفة المدينة المنورة، بهدف تحقيق وتأطير أوجه التعاون والترابط المشتركة بين الطرفين للإسهام في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة. وتضمنت المذكرة التي وقعها كل من: رئيس جامعة طيبة الدكتورة نوال الرشيد، ورئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن رجب، مجالات عدة شملت: تعزيز رفع الاستثمارات، وإيجاد وتسويق الفرص الاستثمارية والنوعية، والمشاركة في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز رفع مشاركة المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وإعداد الدراسات التي تُعنى بالتنمية الاقتصادية، والتعاون لإقامة الملتقيات وورش العمل واللقاءات التوعوية والفعاليات حسب الأهداف المشتركة، والتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية، وإتاحة الفرص التدريبية، وتبادل الكفاءات والخبرات العاملة.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.