شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية مع وارنر بروس ديسكفري لصناعة محتوى عن قمم السودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة السودة للتطوير ـ إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - وشركة «وارنر بروس ديسكفري إنترناشيونال»، أمس، اتفاقية شراكة إعلامية مدتها عام واحد تهدف إلى صناعة محتوى عن قمم السودة وإثراء المحتوى الإعلامي والاحتفاء بالطبيعة والثقافة والتراث لمنطقة السودة وأجزاء من رجال ألمع في جنوب غرب المملكة.

وسيركز التعاون على تسليط الضوء على قمم السودة (الوجهة الجبلية السياحية الفاخرة) الواقعة فوق أعلى قمة في المملكة على ارتفاع 3015 م عن سطح البحر، من خلال صناعة محتوى مرئي يعرض جمالها وتنوعها الفريد وإبرازها للجمهور العالمي.

وتنص اتفاقية الشراكة على إنتاج أفلام وثائقية قصيرة عن المناظر الطبيعية والتراث الثقافي، والتقاليد المتوارثة، والنمط المعماري الفريد، وعادات المجتمع المحلي، ونشرها عبر منصات ديسكفري.

وتستهدف الأفلام الوثائقية دمج المحتوى المحلي - الذي يركز على السياحة - في قنوات « وارنر بروس ديسكفري»، بما يعكس جاذبية منطقة مشروع قمم السودة.

وستبث هذه الوثائقيات القصيرة عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية التابعة لـ « وارنر بروس ديسكفري « في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا والهند على قنوات التلفزيون التابعة لشركة WBD مثل قناة «ديسكفري»، وقناة «ترافل ويوروسبورت 1 و 2»، بالإضافة إلى ذلك، ستبث هذه الوثائقيات القصيرة عبر قناة اليوتيوب لقناة ديسكفري والشبكات الرقمية التابعة لـ «فوكس ميديا» وقناة «ديسكفري» على منصة «ويبو» في الصين.