شكرا لقرائتكم خبر الخريف يبحث مع هيئة ميناء روتردام الهولندي التعاون في الخدمات اللوجستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ميناء روتردام الهولندي، وبحث في لقاء مع هيئة الميناء تعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات اللوجستية، واستكشاف الفرص التي توفرها المملكة في هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة كمورد استراتيجي للمعادن الحيوية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، انطلاقا من موقعها كنقطة وصل بين الشرق والغرب.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير قدرات المعالجة وإعادة التدوير داخل هولندا والمملكة؛ وذلك للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الهولندية في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الهولندية في البنية التحتية لمعالجة المعادن في المملكة؛ مما يسهم في تحقيق أهداف كلا البلدين في تطوير هذا القطاع الحيوي.

واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية، أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أحد برامج «رؤية السعودية 2030»؛ الذي يهدف إلى الاستثمار في الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة الرابط بين ثلاث قارات، وجعلها قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيا عالميا.

وتجول الخريف في منطقة «فيوتشر لاند» التابعة للميناء، حيث اطلع على الخدمات البحرية المتنوعة المقدمة للسفن وشركات الشحن، بما في ذلك القطر، والرسو، والإصلاحات، وبناء السفن، وتوريد السفن.

في سياق آخر عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية اجتماعا ثنائيا مع كل من وزيرة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ في مملكة هولندا ميكي أدريانسنس، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية ليشا شخاينماخر، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى مملكة هولندا.

وتطرقت الاجتماعات إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في الصناعة والتعدين والتجارة والاستثمار، إضافة إلى بحث سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية بين المملكة وهولندا في قطاعات متعددة، بما في ذلك الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

كما بحثت الاجتماعات، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في بناء شراكة اقتصادية مستدامة بين الجانبين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في المملكة وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية الفرص النوعية والممكنات التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى جهود المملكة في المحافظة على البيئة، وبرامجها ومبادراتها الداعمة لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة هولندا في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.