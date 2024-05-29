شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-5-2024.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أم بي للهندسة، وليسيكو مصر، وبي انفستمنتس القابضة، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.829 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 734.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 13.69%، واستحوذت المؤسسات على 37.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 748.9 مليون جنيه، 146.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 109.9 مليون جنيه، 68.4 ألف جنيه، 811.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 27089 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 33153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 11692 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 5965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 8624 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6927 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1637 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 22.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 24.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.304 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.42%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.283 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.79%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 213.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.61%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 218.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.94%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 26.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.66%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 1.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.640 بنسبة تراجع بلغت 4.19%.