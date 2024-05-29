شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان تسليم يوليو القادم لــ 85 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 85 دولارا للبرميل .

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 69 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء والبالغ 84.31 دولار للبرميل .

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 78.49 دولار للبرميل، منخفضًا 3.74 دولارمقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم مع توقعات بأن يواصل المنتجون الرئيسيون في خفض الإنتاج وذلك خلال اجتماع تحالف أوبك+ المقرر يوم الأحد المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 15 سنتا ما يعادل 0.2 % لتصل إلى 84.37 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 25 سنتا أو 0.3% إلى 80.08 دولار.

ويتوقع محللون أن يبقي تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.