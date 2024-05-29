تفاهم سعودي نمساوي للتعاون في المجال الاقتصادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا على هامش أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة المقامة في فيينا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووقع مذكرة التفاهم، وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، ووزير العمل والاقتصاد النمساوي الدكتور مارتن كوخر.

وتهدف المذكرة إلى تنويع وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك النمذجة الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع التعاون في مجالات التجارة، والصناعة، والبحث والتطوير، والسياحة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل المذكرة تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الزيارات بين الخبراء، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تلتزم الأطراف بحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات للأغراض المحددة في المذكرة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار اتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتقنية الموقعة بين الحكومتين في عام 2004.

وكان اجتماع الدورة التاسعة للجنة السعودية النمساوية المشتركة، الذي ترأسه من الجانب السعودي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني، ومن الجانب النمساوي المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد فلوريان فرواشر، استعراض جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة عدة مبادرات قائمة ومستقبلية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتناول الاجتماع أيضا سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنية، وتبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية والتنموية، وتم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.