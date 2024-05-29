بنك التنمية يتفق مع «رؤية الريادة» لتنفيذ برامج ومبادرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التنمية الاجتماعية، 28 مايو، اتفاقية تعاون مع جمعية رؤية الريادة، تهدف إلى تنفيذ برامج عدة ومبادرات مشتركة لدعم ريادة الأعمال.

وقع الاتفاقية عن جمعية رؤية الريادة، رئيس مجلس الإدارة، الأمير فهد بن منصور، وعن البنك الرئيس التنفيذي، م. سلطان الحميدي، إذ تركزت مجالات التعاون المشترك بين الطرفين على جملة نشاطات، تشمل: تمكين وتعزيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، وتشجيع الوعي الريادي، خلال تقديم الدعم والمساندة للفئة المستهدفة من رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة، وأصحاب الأفكار الرائدة والمشاريع الناشئة.

وتنعكس آثار هذه الاتفاقية، والتي تمتد سنتين، على رفع كفاءة المستفيدين، خلال تقديم برامج التدريب والتأهيل لأصحاب الأفكار، وخلق وظائف مستدامة للمواطنين، وتعزيز الإسهام في الناتج المحلي، ورفع الوعي المالي ونشر ثقافة الادخار، إضافة إلى زيادة في رفع مدخرات للأطفال خلال منتج زود الأجيال.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، على دور البنك بموجب هذه الاتفاقية الهادف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خلال الخدمات المالية المبتكرة.

مبينا أن البنك يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية وغير المالية، والبرامج التعليمية المصممة لتعزيز الثقافة المالية بين المواطنين.