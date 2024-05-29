25 شركة تقنية وطنية في معرض جايتكس أفريقيا 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» تحت هوية «صناعة سعودية» بجناح يضم 25 شركة وطنية رائدة في القطاع التقني بمعرض جايتكس أفريقيا 2024م، المقام بمدينة مراكش خلال الفترة 29 - 31 مايو الجاري.

ويعد المعرض أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، حيث سيشهد مشاركة أكثر من 120 دولة مما يعزز مكانته ودوره بصفته منصة رئيسة للابتكار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وسجلت صادرات الخدمات السعودية خلال عام 2023م أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات الماضية، إذ بلغت قيمتها 182 مليار ريال سعودي جاءت فيها صادرات قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليارات ريال.

وقال المتحدث الرسمي لـ «الصادرات السعودية» ثامر المشرافي «صادرات الخدمات تعد مكونا واعدا للإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية، وتعمل الهيئة لدعم وتمكين القطاعات الخدمية عبر توفير سبل ميسرة تعزز من وصولها لأسواق جديدة والتوسع بها، ومن ذلك حرصها على المشاركة بالمعارض العالمية المتخصصة مثل معرض جايتكس أفريقيا 2024م، للعام الثاني على التوالي.

وتحرص «الصادرات السعودية» على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة التي تعد منصة حيوية تجمع المهتمين والمتخصصين في القطاع تحت سقف واحد للتعرف على الفرص المتاحة، مما يسهم في تعزيز صورة العلامة التجارية للصادرات السعودية في الأسواق العالمية، ويتيح ربط المصدرين السعوديين بالمشترين المحتملين لتوسيع دائرة التعاون وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.