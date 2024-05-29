شركة كروز السعودية تتسلم أول رخصة لوكيل ملاحي لسفن الرحلات السياحية

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وسلم نائب الرئيس لعمليات السياحة الساحلية في الهيئة السعودية للبحر الأحمر المهندس محمد بخاري، رخصة الوكيل الملاحي السياحي إلى الرئيس التنفيذي لتجارب الوجهات في شركة كروز السعودية باربرا بوزيك، وذلك بمقر الشركة في مدينة جدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات الهيئة لبناء قطاع سياحي ساحلي واعد، وكذلك في إطار مهامها المتضمنة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم أنشطة السياحة الساحلية والأعمال المتعلقة بها في النطاق الجغرافي، والتي من شأنها أن تسهم في تمكين الراغبين بممارسة هذه الأنشطة وتشجيع الممارسين لها، وجذب ودعم المستثمرين والمشاريع في قطاع السياحة الساحلية.
ويقدم الوكيل الملاحي السياحي، الخدمات للوسائط البحرية - اليخوت والسفن السياحية «الكروز» لممارسة الأنشطة الملاحية السياحية، إضافة إلى تسهيل ودعم حركتها في النطاق الجغرافي للمملكة.
وخصصت الهيئة السعودية للبحر الأحمر الرابط www.redsea.gov.sa لزيارة موقع الهيئة والاطلاع على مزيد من المعلومات عن الهيئة.
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