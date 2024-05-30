شكرا لقرائتكم خبر عن شرايين للتنمية بكل أنحاء مصر.. شبكة أنابيب البترول تصل لـ6300 كم بين المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شبكة انابيب البترول شرايين التنمية التى تمتد من شمال إلى جنوب مصر، ولها دور حيوى فى نقل الزيت الخام من أماكن الإنتاج إلى مصافى التكرير ومنها إلى المستودعات واماكن الاستهلاك وفيما يلى أهم المعلومات:

1- خطوط شركة أنابيب البترول كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافى التكرير وشركات التوزيع.

2-من خلال شبكة كبيرة من الخطوط تصل أطوالها إلى 6300 كم تمتد بين جميع محافظات الجمهورية.

3-استخدام برامج التحول الرقمى فى منظومة نقل الزيت الخام والمنتجات للتحكم فى سرعة تدفيع المنتج واحكام الرقابة والتحكم على الخطوط ، مما يسهل فى اتخاذ القرار فى التوقيت المناسب.

4- بالإضافة إلى 66 محطة تدفيع و155 مستودعات تخزين الخام والمنتجات البترولية.

5- إنشاء منظومة متكاملة للتحول الرقمى فى العمليات بهدف رفع كفاءة عمليات التدفيع والتخزين بالمحطات ومن ثمّ رفع كفاءة منظومة التداول الأمن للمنتجات والخام من خلال توفير البيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار.

6- بالإضافة إلى إحكام عمليات المراقبة والتحكم لجميع المحطات، تم توريد وتركيب اجهزة القياس الآلى لمنسوب المستودعات بنظام RTG على كافة مستودعات الشركة.



7- كما تم إنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع الخطوط، حيث تم الانتهاء من تركيب 77 جهاز على 10 خطوط كمرحلة الأولى.

8- المرحلة الأولى لغرفة التحكم والمراقبة (الاسكادا) بشركة أنابيب البترول، والتى شملت إنشاء نظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن أى تسريبات بالخطوط (10خطوط كمرحلة أولى).

9- المشروع الذى ياتى على غرار نظام الاسكادا بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، حيث يهدف إلى تحقيق اقصى درجات التأمين والتحكم وتدقيق البيانات فى منظومة نقل الزيت الخام من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير، ومن ثم نقل المنتجات البترولية إلى أماكن التوزيع والاستهلاك.