شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: 14 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين تأتى فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين واستهداف رفع تدفقات رؤوس الأموال إلى شرايين وقطاعات الاقتصاد المصرى، موضحاً أن هناك نحو 2400 شركة صينية تستثمر فى مصر فى قطاعات التصنيع المختلفة.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الدولة المصرية تستهدف دعم الاستثمارات فى قطاعات ذات الأولوية وهى الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، مؤكداً أن مصر تمتلك خريطة استثمارية متنوعة قادرة على رفع الإنتاجية والنمو ومعدلات التوظيف.