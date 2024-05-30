شكرا لقرائتكم خبر عن أهم سلع صدرتها مصر واستوردتها من الصين بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، أدت إلى نمو التبادل التجارى بين مصر والصين بشكل ملحوظ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وترصد بيانات الجهاز، أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر للصين بنهاية عام 2023، وجاءت على الترتيب:



1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها قيمتها 414 مليون دولار.

2 . مصنوعات من أحجار وأسمنت قيمتها 116 مليون دولار.

3. فواكه قيمتها 78 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية قيمتها 31 مليون دولار.

5. نحاس ومصنوعاته قيمتها 27 مليون دولار .

وفى المقابل كانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2023

1. آلات وأجهزة كهربائية قيمتها 4.3 مليار دولار.

2. حديد وصلب قيمته 1.2 مليار دولار.

3. ألياف نسيج صناعية قيمتها 1.1 مليار دولار.

4. منتجات كيماوية عضوية قيمتها 790 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها قيمتها 773 مليون دولار.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، قيمة التبادل التجارى بين مصر والصين بنحو 13.9مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 16.6مليار دولار خلال عام 2022، كما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين 909 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8مليار دولار خلال عام 2022.