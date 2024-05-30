صعود الدولار واليوان وتراجع العملة الأوروبية أمام الروبل الروسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي عند بدء التداول في بورصة موسكو اليوم إلى مستوى 88.65 روبلاً، بزيادة قدرها 7.50 كوبيكات مقارنة مع تداول اليوم السابق.

وفي المقابل، انخفض سعر صرف اليورو بواقع 25.75 كوبيكاً ليصل إلى 96.18 روبلاً, بينما ارتفع اليوان الصيني أمام الروبل بمقدار كوبيك واحد ليبلغ 12.1985 روبلاً.