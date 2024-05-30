شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 4 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المحلية بالمرحلة الثانية من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى 24/2025 توزيع الاستثمارات المحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات المُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات المحلية فى المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تصل لـ 4 مليارات جنيه.



وأضاف التقرير أن الخِطّة تُولي عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، وفي هذا السياق، تبلُغ الاستثمارات المُوجّهة لتنمية الـمُحافظات نحو28 مليار جنيه فى خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه فى عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليارات جنيه تمويل ذاتى.

كما تحرص الخِطّة على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتى شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر رى لزمام حوالى 15 ألف فدّان فى الـمُجتمعات الجديدة فى سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفى جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادى وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.