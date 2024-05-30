شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات التحويلية أعلى الأنشطة استقبالا للعمالة الأجنبية بالقطاع الخاص عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على صدارة قائمة الأنشطة التي استقبلت عمالة أجنبية في القطاع الخاص بنهاية عم 2023، حيث سجل عدد العاملين فيه نحو 4 آلاف و495 أجنبيا بنسبة 25.9٪ من إجمالي العمالة الأجنبية خلال تلك الفترة.

ورصدت النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2023، باقى القطاعات التي استقبلت العمالة الأجنبية وشملت نشاط الفنون والابداع والتسلية واستقبل 3 آلاف و397 أجنبي بنسبة 19.6٪ من إجمالي العمالة الأجنبية، يليها نشاط التشييد والبناء بعدد ألفى و288 أجنبي بنسبة 13.2% من الإجمالي، ثم نشاط خدمات الغذاء والاقامة بعدد ألفى و225 بنسبة 12.8% من الإجمالي.

وقدرت النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بـ17 ألف و357 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2023، ارتفاعا من 13 ألف و331 أجنبي عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 30.2%، وتوزع إجمالي عدد الأجانب بين الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 7973 أجنبي بنسبة 45.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 9384 أجنبي بنسبة 54.1% عام 2023.

ومثل الأجانب الوافدون من الدول الآسيوية "غير العربية" العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ 6275 أجنبي بنسبة 36.2%، يليها الدول الأوربية بعدد 5975 أجنبي بنسبة 34.4٪‏، ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 3487 أجنبي بنسبة 20.1٪ ثم الدول الأمريكية بعدد 779 أجنبي بنسبة 4.5%، تليها الدول الأفريقية "غير العربية" حيث بلغ 662 أجنبى بنسبة 3.8%، بينما تمثل الدول الإقيانـوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 71 أجنبي بنسبة 0.4% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2023.