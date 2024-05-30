شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم محطات المنطقة الصناعية الصينية فى العين السخنة خلال 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قبلة لجذب الاستثمارات الصينية، بعد النجاح الذي حققته منطقة تيدا الصينية فى جذب الاستثمارات الصينية خلال 15 عاما منذ بدء إنشاء المنطقة الصينية فى مصر، فضلا عن خطط المنطقة الاقتصادية لمضاعفة قيمة هذه الاستثمارات الفترة المقبلة.

وبالتزامن مع الزيارة التي يجيرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، ينشر ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن استثمارات المنطقة الصينية في قناة السويس.

تبلغ مساحة المطور الصناعي "تيدا مصر" 7.3 مليون متر مربع، موزعة على عدة مراحل وتستهدف قطاعات صناعية مختلفة.

يعمل بمنطقة تيدا مصر حاليا نحو 140 شركة موزعة على قطاعات صناعية مختلفة.

تبلغ استثمارات الشركات العاملة حاليا نحو 1.6 مليار دولار.

سجلت الشركات العاملة حجم مبيعات بلغ 3.7 مليار دولار.

بلغت حصيلة الضريبة المسددة من شركات المنطقة نحو ملياري دولار.

ساهمت الشركات في توفير نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

يتفاوض المطور الصناعى تيدا لجذب استثمارات صينية جديدة بـ10 مليار دولار.

تستهدف الاستثمارات الصينينة الجديدة تحقيق قيمة إنتاج سنوية تصل إلى 18.7 مليارًا.

من المتوقع أن توفر الاستثمارات المستهدفة نحو 15 ألف فرصة عمل.