شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم الخميس فى مصر.. تطورات أسعار الفراخ والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات بورصة الدواجن فى الأسواق المصرية اليوم الخميس والتى تسجل استقرار الفراخ وكذلك البيض بعد تطورات وتحرك الأسعار للفراخ البيضاء على مدار الأيام القليلة الماضية وحدوث ارتفاعات متكررة فى الأسعار للدواجن.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات تراوحت بين 92 و 93 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 103 إلي 110 جنيهات بعد ارتفاع ملحوظ الأيام الماضية جراء زيادة النفوق فى المزارع مع موجة الحر الحالية التي شهدتها البلاد.

ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 106 و107 جنيهات والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات بين 84 إلى 85 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 103 جنيهات للكيلو وبعض الأسواق 110 جنيها وقد يصل إلى 115 جنيها فى مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

في ذات السياق استقرت أسعار البيض فى السوق المصرى لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدى بعد انخفاض كبير مطلع الشهر الجارى.