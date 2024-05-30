شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب الأفراد في «سماسكو» 13 مرة.. وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأهلي المالية -نيابة عن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو"- بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي للشركة إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد.
وأشارت إلى تجميع كسور الأسهم في سماسكو، وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.
طرحت سماسكو، 120 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.
وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد في سماسكو، قد بدأت في يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024م، وانتهت الساعة الخامسة مساءً في يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 12 مليون سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 7.5 ريال للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.
وبلغ عدد المشاركين الأفراد 1,065,437 مشترك، فيما بلغت تغطية الأفراد 13 مرة، بقيمة إجمالية لطلبات الأفراد 1.176 مليار ريال، فيما خصصت الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.92007%.
تخصيص 10 أسهم لكل مكتتبنوهت الشركة في بيان على تداول، بتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب في سماسكو، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.
وأشارت إلى تجميع كسور الأسهم في سماسكو، وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.
طرحت سماسكو، 120 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.
وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد في سماسكو، قد بدأت في يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024م، وانتهت الساعة الخامسة مساءً في يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 12 مليون سهم تشكل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 7.5 ريال للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.
تغطية اكتتاب الأفراد في سماسكو
وبلغ عدد المشاركين الأفراد 1,065,437 مشترك، فيما بلغت تغطية الأفراد 13 مرة، بقيمة إجمالية لطلبات الأفراد 1.176 مليار ريال، فيما خصصت الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.92007%.