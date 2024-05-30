شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تعميم التركيب الأليكتروني للعدادات بعد التأكد من نجاح التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى دراسة تعميم تجربة تركيب عدادات الكهرباء اليكترونيا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، بعد التأكد من نجاحها، موكدا أن التركيب الاليكتروني للعدادات الكهرباء سيلعب دورا هاما في خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة هو المخرج الوحيد للقضاء على سرقات التيار الكهربائي التى تتسبب فى ارتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء وتعرض شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى لخسائر مالية ضخمة.

وتمكنت شركتى شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة شعاع من تركيب ما يقرب من 21 الف عداد حتى الان من خلال المنظومة الاليكترونيه التى تعتمد على تسجيل بيانات العدادات اليكترونيا والتقاط صورة العداد قبل و بعد التركيب وإرسالها اون لاين للإدارات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وتعتمد المنظومة الاليكترونيه لتركيب عدادات الكهرباء بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، على برنامجين الأول (mobile application) وهو تطبيق اليكتروني مشترك بين شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة شعاع للخدمات العامة لتسليم وتسلم العدادات بشكل إليكتروني يسجل كافة مراحل التسليم والتسلم وتظهر في نفس اللحظة لدى الإدارة الهندسية بشركة شمال القاهرة ومركز العمليات الرئيسي و الإدارة التابعة بشركة شعاع.

ويستطيع الفنى التابع لشركة شعاع من خلال البرنامج الاليكترونى الثانى أن يدون رقم العداد القديم الذى سيتم تغيره ورقم العداد الذى سيتم تركيبه، تاريخ التركيب، وبيانات الفني الذى يقوم بالتركيب، صورة العداد ووإرسال بيانات العداد والصورة قبل وبعد التركيب إلي قسم التركيبات بالشبكات التابع لشركة شمال القاهرة للقبول بسلامة التركيب تمهيداً لإطلاق التيار من خلال فني الشبكات او الرفض في حالة عدم سلامة التركيب او وجود معوقات للتركيب.

وكان المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن تطبيق المنظومة الاليكترونيه لتركيب عدادات الكهرباء ساهم في خفض نسبة الفقد بالقطاعات التى بدأت بها الشركة وهو شبرا الخيمه والمرج والخصوص والخانكة من 18% إلى 16.5%، ومن المقرر أن يتم توجيه شركة شعاع للتركيب بالإدارات الأخرى بالشركة حسب اعداد المتأخرات بكل إدارة.



