الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 30-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365   اليوم  الخميس 30-5-2024، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 60.25 للشراء، و60.40 جنيه للبيع ،وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر  60,57 للشراء، 60,88 جنيه للبيع


ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

60.25جنيه للشراء.

60.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى

60,57 جنيه للشراء.

60,88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر

60,57 جنيه للشراء.

60,80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية

95.94 جنيه للشراء.

60.18  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"

95.97 جنيه للشراء.

60,18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

60,23 جنيه للشراء.

60,49 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك قناة السويس

95.97 جنيه للشراء

60.18 جنيه للبيع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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