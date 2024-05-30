شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن لعيار 21 يسجل 3110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 30 مايو 2024 وسجل الذهب مستهل تعاملات اليوم سعر 3110 جنيهات للجرام بدون إضافة مصنعية بعد هبوط مساء أمس بحوالي 40 جنيها.

سعر جرام الذهب الآن:

عيار 24 يسجل 3554 جنيها.

عيار 21 يسجل 3110 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2666 جنيها.

عيار 14 يسجل 2037 جنيها.

الجنيه الذهب 24880 جنيها.

سوق الذهب يترقب بيانات مهمة

نهاية هذا الأسبوع تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي والتي من شأنها أن تظهر توجه التضخم وبالتالي توجه الأسواق خلال الفترة القادمة.

وعند النظر إلى الدولار الأريمكي نجد أن مؤشر الدولار قد تراجع لأدنى مستوياته في أسبوع خلال جلسة الأمس، قبل أن يغير من حركته نحو الصعود واليوم يستكمل ارتفاعه الأمر الذي ساعد على انخفاض سعر الذهب.

وصدرت بيانات جديدة عن مجلس الذهب العالمي ليظهر انخفض صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو بمقدار – 11.3 طن ذهب، حيث انخفضت التدفقات إلى صناديق أمريكا الشمالية بمقدار – 7.4 طن لتقود الانخفاض هذا الأسبوع.



ويأتي هذا بعد أن ارتفعت التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية حول العالم المدعومة بالذهب خلال الأسبوع السابق بمقدار 15.2 طن ذهب.