شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: 121.18مليون إجمالي مشتركي الهاتف المحمول والأرضي بالربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات عن مؤشرات البنية الأساسية، وصول إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول في الفترة من "يناير - مارس 2024" ل108.34 مليون مشترك، كما بلغ خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان " يناير - مارس 2024، لنحو 100.44%.

وبلغ إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت " يناير - مارس 2024" إلي نحو 12.84 مليون مشترك، كما بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في تلك الفترة في الحضر نحو 10.36 مليون مشترك وفي الريف 2.48 مليون مشترك.

ووصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول " صوت وبيانات" في الفترة من " يناير - مارس 2024" نحو 78.09 مليون مشترك، كما بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية " بيانات فقط" 2.92 مليون مشترك خلال تلك الفترة.

ووصل حجم الاشتراك في الانترنت النطاق العريض الثابت ل10.99 مليون وصلة خلال الربع الأول من 2024، كما بلغ عدد إجمالي مكاتب البريد 4617 مكتب على مستوى الجمهورية خلال الفترة من " يناير - مارس 2024"، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد 5.05 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.